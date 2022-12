La livre sterling en forte baisse, pénalisée par l'augmentation de l'aversion au risque

(AOF) - La devise britannique perd 1,63% à 1,225 dollar quelques heures après le nouveau durcissement de la politique monétaire de la Banque d'Angleterre. Elle a rehaussé de 50 points de base son principal taux directeur - comme anticipé par les analystes - à 3,5%. Des nouvelles hausses des taux "pourraient" être nécessaires, a fait savoir l'institution financière, ajoutant qu'elle "répondra avec vigueur" si elle perçoit des tensions inflationnistes persistantes.

" La livre sterling est davantage déterminée par les fluctuations du sentiment de risque des investisseurs. Le ‘cable' est de plus en plus fortement corrélé avec les performances des marchés boursiers mondiaux cette année ", explique MUFG. Or les Bourses européennes ont plongé après le discours " hawkish " de la Banque centrale européenne, pesant sur la devise britannique.