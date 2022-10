La livre sterling en avant toute après la marche arrière du gouvernement sur les impôts

(AOF) - Une semaine après avoir touché un plus bas historique à 1,035 dollar, la devise britannique débute la semaine en forte hausse : +1,78% à 1,1073 dollar. La nouvelle Première ministre, Liz Truss, a commencé à faire machine arrière sur ses projets de nouvelles dépenses budgétaires, qui ont mis sous tension les marchés des taux et des changes britanniques en début de semaine dernière. Son ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, a renoncé à son projet de réduire le taux maximal de 45% de l'impôt sur le revenu.

La livre sterling a pratiquement retrouvé ses niveaux d'avant la présentation du plan initial.

" Le revirement politique du gouvernement est un autre petit pas pour aider à restaurer la confiance des investisseurs dans les finances publiques du Royaume-Uni, mais il est peu probable qu'il soit suffisant à lui seul ", prévient MUFG. " Le gouvernement pourrait encore être confronté à la pression du marché pour réduire davantage ses plans de réduction des impôts et introduire des mesures supplémentaires pour réduire les dépenses publiques ".