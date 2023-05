La livre sterling dans le rouge

(AOF) - La livre sterling se replie contre l’euro après avoir initialement progressé à l’annonce de chiffres d'inflation plus élevés qu'anticipé au Royaume-Uni. En fin d’après-midi, la devise britannique perd 0,22% à 1,1499 euro. L'inflation a atteint 8,7% en avril en rythme annuel contre un consensus de 8,3% après 10,1% en mars. Hors énergie et alimentation, l'inflation est ressortie à 6,8%, en accélération par rapport à mars, 6,2%. Le marché anticipait 6,2%. Il s'agit de son niveau le plus élevé depuis mars 1992.

" Ce sont de très mauvais chiffres d'inflation qui distinguent le Royaume-Uni des autres grandes économies développées en raison d'un problème d'inflation plus grave. La Banque d'Angleterre augmentera inévitablement ses taux en juin et potentiellement en août ", a commenté MUFG.