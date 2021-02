La livre sterling continue de s'apprécier face à l'euro

Par ailleurs, ce matin, l'inflation de janvier au Royaume-Uni est ressortie à 0,7%, contre un mois de décembre et un consensus du marché de 0,6%.

(AOF) - La livre sterling continue de progresser et enchaîne une troisième séance de hausse face à l'euro ce mercredi: la monnaie unique s'échange désormais contre 86,91 pence, en baisse de 0,19% sur la séance, et de 2,9% depuis le début de l'année. Après les tensions sur l'accord de Brexit, le marasme économique outre-Manche pouvait laisser penser que la livre s'affaiblirait. Mais l'efficacité des campagnes de vaccination britanniques, comparées au Vieux Continent par exemple, a permis de soutenir la devise de Sa Majesté.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.