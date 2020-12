La livre sterling continue de monter

(AOF) - L'euro recule à nouveau de 0,48% face à la livre sterling en cette fin de séance boursière écourtée à la veille de Noël. La monnaie unique s'échange désormais contre 89,79 pence. La devise britannique est une nouvelle fois soutenue par la perspective d'un accord de Brexit entre le Royaume-Uni et l'UE. Hier, des sources diplomatiques affirmaient que cet accord était imminent. Aujourd'hui, des sources des deux camps affirment que plusieurs heures seront encore nécessaires, mais il semblerait que les investisseurs soit de plus en plus convaincus qu'un "hard Brexit" sera évité.