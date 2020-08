La livre sterling bien orientée pour la reprise des négociations post-Brexit avec l'UE

(AOF) - La livre sterling progresse de 0,38% à 1,1082 euro en fin d'après-midi, alors que doivent reprendre ce mardi les négociations entre l'Union européenne (UE) et le Royaume-Uni concernant les règles commerciales qui seront en vigueur à partir de l'année prochaine. Si les négociations post-Brexit ont patiné depuis le début de l'année, les cambistes semblent enclins à penser que des progrès pourraient être réalisés, alors que le délai fatidique se rapproche et que le 10 Downing Street croit toujours en la possibilité d'un accord. Un deal devra être obtenu d'ici octobre au plus tard.