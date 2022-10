La livre sterling bien orientée : le gouvernement pourrait amender son budget

Les informations de Sky News ont permis une détente sur le marché des taux outre Manche. Le rendement du 10 ans perd ainsi plus de 12 points de base à 4,29%. Il est même tombé en début d'après-midi à 4,08% avant que les chiffres plus élevés que prévu de l'inflation aux Etats-Unis n'enflamment les marchés obligataires mondiaux. En repli avant 14h30, le rendement du 10 ans allemand gagne désormais 3 points de base à 2,34%.

Fin septembre, les projets de nouvelles dépenses budgétaires, notamment des baisses d'impôts, de la Première ministre, Liz Truss, avaient mis sous tension les marchés des taux et des changes britanniques. La Banque d'Angleterre a était contrainte d'intervenir en achetant des obligations d'Etat britanniques.

