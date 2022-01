La livre sterling au plus haut face à l’euro depuis février 2020

(AOF) - Poursuivant sur sa bonne dynamique de la toute fin 2021, la livre sterling a atteint dans l’après-midi un plus haut de presque deux ans face à l’euro. Vers 16h15, une livre sterling s’échangeait ainsi contre 1,1991 euro. La devise britannique est soutenue par la perspective d’une hausse prochaine des taux directeurs de la Banque d’Angleterre (BoE) pour endiguer l’inflation, et par la dissipation des craintes des économistes concernant l’impact du variant Omicron sur l’économie britannique. De son côté, la BCE ne devrait pas relever ses taux cette année.

