La livre sterling au plus haut depuis août dernier contre l'euro

(AOF) - La devise britannique progresse de 0,29% à 1,1727 euros à trois jours de la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre. Après des chiffres de hausse des salaires plus élevées que prévu à fin avril, la Vieille Dame de Threadneedle Street devrait resserrer son principal taux directeur de 25 points de base. " La tendance haussière de la livre sterling est favorisée par les attentes d'un cycle de resserrement plus long de la part de la Banque d'Angleterre ", explique MUFG.

Le cambiste prévient qu'il sera difficile pour la Banque centrale de répondre pleinement aux attentes du marché, qui anticipe de 125 à 150 points de base de hausses de taux.

" Il faudrait probablement que la BoE revienne à une hausse plus importante de 50 points de base ou qu'elle envoie un signal plus hawkish indiquant qu'une hausse plus importante de 50 points de base est une possibilité plus probable lors de la prochaine réunion du comité de politique monétaire en août, lorsque les décideurs seront en mesure de mieux évaluer les perspectives d'inflation avec la mise à jour du rapport sur la politique monétaire ", détaille MUFG.