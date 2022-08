La livre sterling au plus bas depuis mars 2020

(AOF) - Cette semaine, la livre sterling a atteint 1,172 dollar, soit son plus bas niveau depuis mars 2020, au début de la pandémie. Elle est restée stable à face à l’euro, lui aussi chahuté. La devise britannique est pénalisée par le bond de l’inflation, qui a atteint en juillet 10,1%, soit son plus haut niveau depuis 1982. Selon la Banque d'Angleterre, elle pourrait atteindre 10,3% en octobre avec la prochaine hausse des tarifs régulés de l'énergie pour les particuliers.

