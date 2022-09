La livre sterling au plus bas depuis 37 ans contre le dollar

Début août, la Banque d'Angleterre avait été la première grande Banque centrale à anticiper une récession. Selon ses prévisions, le PIB britannique devrait ainsi reculer chaque trimestre, du quatrième trimestre 2022 au quatrième trimestre 2023, avant de renouer avec une croissance, qui devrait faible, selon les standards historiques. Le Royaume-Uni devrait connaitre une contraction de 1,5% en 2023 et de 0,25% en 2024.

" Tous les principaux secteurs (magasins d'alimentation, magasins non alimentaires, commerce de détail hors magasin et carburant) ont baissé au cours du mois ; cela s'est produit pour la dernière fois en juillet 2021, lorsque toutes les restrictions légales sur l'hospitalité ont été levées ", a souligne l'Insee britannique.

(AOF) - La devise britannique recule de 0,80% à 1,1377 dollar, son niveau le plus faible depuis 1985. La livre sterling est affaiblie par le renforcement des craintes de récession, qui sont alimentées par un recul plus prononcé que prévu des ventes au détail. Ces dernières ont baissé de 1,6% en août alors que les économistes interrogés par Reuters anticipaient en moyenne un repli limité à 0,5%.

