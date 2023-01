La livre sterling affaiblie par l'augmentation du risque de récession

Dans le même temps, la zone euro a pris le chemin inverse en renouant avec la croissance. L'indice des directeurs d'achat est ressorti à 50,2 contre un consensus de 49,8 et 49,3 en décembre. " Les chances de voir la zone euro échapper à une récession semblent se préciser, les dernières données PMI flash mettant en évidence une stabilisation de l'économie de la région en janvier ", a commenté Chris Williamson.

" Les chiffres plus faibles que prévu du PMI en janvier soulignent le risque de voir le Royaume-Uni glisser vers la récession " a prévenu Chris Williamson, économiste en chef chez S&P Global Market Intelligence.

(AOF) - La monnaie britannique recule contre les principales devises en raison de la dégradation de la conjoncture économique britannique. L’euro progresse ainsi de 0,58% à 88,37 pence cet après-midi. L’indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est tombé à 47,8 en janvier au Royaume-Uni après 49 en décembre. Il était attendu à 49,3 par les économistes.

