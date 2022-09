La livre sterling a terminé la semaine au-dessus de 1,1 dollar

(AOF) - Si la livre sterling est tombée à 1,035 dollar lundi dernier, soit son niveau le plus faible jamais enregistré, elle a rebondi pour terminer la semaine à 1,107 dollar. La devise britannique a été affaiblie par les projets de nouvelles dépenses budgétaires du gouvernement, qui creuserait les déficits publics et alimenterait l’inflation. Or celle-ci s’élevait déjà à 9,9% en août en rythme annuel. La livre sterling s’est paradoxalement redressée grâce aux rachats d’obligations d’Etat de la Banque d’Angleterre, qui ont réduit les tensions sur le marché des taux.