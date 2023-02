La livre sterling a perdu plus de 2% cette semaine

La livre sterling s'est encore affaiblie vendredi après-midi après l'annonce d'un nombre plus important que prévu de créations d'emplois aux Etats-Unis. Les États-Unis ont créé 517 000 emplois non-agricoles en janvier, largement au-dessus des 185 000 attendus après 260 000 le mois précédent. Le taux de chômage est, lui, ressorti légèrement meilleur qu'anticipé à 3,4%, le consensus prévoyant 3,6%.

(AOF) - La livre sterling a reculé de 2,4% à 1,2106 dollar en 5 séances. Si sans surprise, la Banque d’Angleterre a relevé jeudi son principal taux directeur de 50 points de base à 4%, elle a également alimenté l’espoir d’une pause dans la politique monétaire. Contrairement à décembre, elle ne dit plus qu’elle répondra aux pressions inflationnistes « avec fermeté, si nécessaire ». Ce changement de langage a été interprété comme le signal qu’elle pourrait interrompre son cycle de resserrement monétaire.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.