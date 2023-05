La livre recule face à l'euro après le relèvement des taux de la Banque d'Angleterre

(AOF) - Vers 17h30, sur le marché des changes, la livre sterling perdait 0,28% à 1,1462 euro après le relèvement des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre. Afin de lutter contre l'inflation, la BoE a relevé ses taux de 25 points de base de son principal taux directeur, comme anticipée par les économistes. La BoE a ainsi porté son taux à 4,50%. 7 membres du Comité de politique monétaire ont voté en faveur d'une hausse de 25 points de base et 2 membres pour le maintien du taux directeur à 4,25%.

" Le comité de politique monétaire continuera à suivre de près les signes de pressions inflationnistes persistantes, y compris les tensions sur le marché du travail et le comportement de la croissance des salaires et de l'inflation des prix des services. S'il devait y avoir des preuves de pressions plus persistantes, un nouveau resserrement de la politique monétaire serait nécessaire " a prévenu la Banque d'Angleterre.

Dans son analyse, à ce sujet, Derek Halpenny (Head of Research, Global Markets EMEA & International Securities chez la MUFG Bank) relève que " les prévisions d'inflation ont été révisées à la hausse, sans surprise. Le taux annuel de l'IPC annuel dans deux ans est désormais estimé à 1,1 % (contre 0,95 % en février) et à 1,2 % dans trois ans (contre 0,37 % en février). Il s'agit d'un bond considérable mais, une fois encore, les prévisions d'inflation restent bien en deçà de l'objectif de 2 % ".