La livre recule encore malgré les avancées sur le Brexit et l'appel de l'UE à reprendre les liaisons

(AOF) - L'euro gagne en fin d'après-midi 0,44% face à la livre sterling, celui-ci s'échangeant désormais contre 91,39 pence. Pourtant, les négociations sur un accord commercial post-Brexit semblent avancer dans la bonne direction puisque, concernant la pêche, un des points d'achoppement des discussions, l'UE serait prête à accepter de réduire jusqu'à 25% de ses prises dans les eaux britanniques.

Qui plus est, face à la mutation du virus, la Commission européenne a recommandé de lever les interdictions de liaisons aériennes, maritimes et ferroviaires avec la Grande-Bretagne, dans le but au moins de garantir les déplacements essentiels et éviter des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement de l'île.

La France et le Royaume-Uni discuteraient également d'un déblocage de la frontière provoquant l'immobilisation de milliers de semi-remorques dans le port de Douvres.