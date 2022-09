La livre rebondit… malgré le décès de la reine

(AOF) - La livre sterling a atteint lundi 1,443 dollar, soit son plus bas niveau depuis 1985 avant de rebondir après la nomination de la conservatrice Liz Truss comme Premier ministre. Sur la semaine, la livre affiche finalement une hausse de 0,6% à 1,158 dollar. Pour respecter le deuil national observé après la mort de la reine Elisabeth II, qui durera jusqu'à la fin du jour des funérailles de la souveraine, la Banque d'Angleterre a reporté d'une semaine, du 15 au 22 septembre, sa réunion de politique monétaire.

