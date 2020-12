La livre rebondit grâce à un espoir d'accord imminent sur le Brexit

(AOF) - L'euro recule de 1% face à la livre sterling, s'échangeant ce soir contre 90,15 pence. La devise britannique rebondit grâce aux rumeurs de plus en plus insistantes d'un accord imminent sur les futures relations commerciales entre le Royaume-Uni et l'UE. Selon un diplomate européen anonyme cité par Reuters, une annonce pourrait être faite dès ce soir. D'autres sources affirment que les discussions se poursuivent et pourraient aboutir à un accord demain ou la semaine prochaine. Le scénario d'un accord provisoire à partir du 1er janvier 2021 serait également envisagé.