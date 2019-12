La livre poursuit sa progression avant les élections

(AOF) - En hausse de 0,06% à 1,1883 euro, la livre signe sa quatrième séance consécutive de hausse à trois jours des élections législatives au Royaume-Uni, dont les résultats ne devraient être connus que vendredi. Les cambistes misent sur une victoire de Boris Johnson. L'actuel Premier ministre a confirmé sa volonté d'aller vite dans le dossier Brexit. Dans une étude du mois dernier, Golman Sachs estimait que la victoire du Parti conservateur aux élections générales britanniques entraînerait probablement une résolution rapide du Brexit et la mise en place d'une politique fiscale plus libérale.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.