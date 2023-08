La livre monte légèrement face à l'euro après les chiffres de l'inflation au Royaume-Uni

(AOF) - La livre britannique progressait vers 17 heures de 0,38% face à l'euro, à 1,1695 euro pour une livre après la publication des chiffres de l'inflation au Royaume-Uni. L'indice des prix à la consommation (IPC) a nettement ralenti à 6,8% au cours de la période de 12 mois se terminant en juillet 2023, contre 7,9% en juin, selon l'office national de statistiques (ONS). La baisse des prix du gaz et de l'électricité a apporté les contributions les plus importantes à la variation mensuelle de l'IPCH et des taux annuels de l'IPC.

En outre, les prix des denrées alimentaires ont augmenté en juillet 2023, mais moins qu'en juillet 2022, ce qui a également entraîné une baisse des taux d'inflation annuels.

L'IPC core (hors énergie, alimentation, alcool et tabac) a augmenté de 6,9% au cours de la période de 12 mois se terminant en juillet 2023. Il reste inchangé par rapport à juin.

Le taux annuel de l'IPC des biens a ralenti de 8,5% à 6,1%, tandis que le taux annuel de l'IPC des services a légèrement augmenté de 7,2% à 7,4%.

" Ces données augmenteront clairement la probabilité que la Banque d'Angleterre augmente ses taux de 50 points de base au lieu de 25 points de base en septembre, mais nous doutons qu'il y ait un changement substantiel dans les taux à ce stade " , explique Derek Halpenny, analyste chez MUFG.