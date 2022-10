La livre monte face au dollar après un indicateur américain et une nouvelle action de la BoE

Le dollar perdait du terrain mardi en fin d'échanges européens face à la livre, après un indicateur sur les prévisions d'inflation aux Etats-Unis dans un an moins élevé que le mois précédent.

Vers 16H25 GMT (18H25 à Paris), le billet vert cédait 0,89% à 1,1154 dollar pour une livre.

La devise britannique évoluait en baisse pour la quatrième séance consécutive face au dollar, et a bénéficié comme les Bourses américaines d'un léger rebond après la publication d'une étude de la Réserve fédérale (Fed) de New York sur les prévisions d'inflation des consommateurs à un an, moins élevées qu'un mois plus tôt.

"Les investisseurs sont très inquiets de voir les consommateurs adapter leurs habitudes à une inflation élevée", donc une baisse de leurs prévisions les éloigne des valeurs refuges comme le dollar, explique Joshua Mahony, analyste chez IG.

Mais le mouvement brusque du dollar en fin d'échanges n'effaçait pas des esprits des investisseurs les craintes qui pèsent sur l'économie britannique.

Après un envol des taux d'emprunts britanniques lundi, la BoE a une nouvelle fois annoncé des mesures mardi.

Malgré cette action sur le marché de la dette à long terme, le rendement des obligations à 30 ans

Le marché de la dette britannique se stabilisait, même si les taux restaient à un niveau historiquement élevé: le rendement des obligations à 30 ans a encore augmenté, à 4,80%, s'approchant du pic de fin septembre à 5,14% qui avait poussé la BoE à agir.

Les investisseurs estiment que la BoE va être obligée en novembre d'augmenter ses taux d'au moins 1%, mais cela ne suffit pas à revigorer la livre, qui perd 17,6% depuis le début de l'année face au dollar.

Autre mauvaise nouvelle: "le retour dans l'actualité du spectre d'un référendum en Ecosse pèse probablement sur la devise", estime Guillaume Dejean, analyste chez Western Union.

La Première ministre écossaise Nicola Sturgeon a annoncé lundi qu'elle comptait investir 20 milliards de livres (22 milliards de dollars) pour bâtir une Ecosse indépendante, fondée sur les énergies renouvelables, si cette nation britannique décide de quitter le Royaume-Uni.

L'euro ne fait pas beaucoup mieux face au billet vert: en rebond de 0,63% sur la séance à 0,9764 dollar, la monnaie unique reste en repli de près de 15% de sa valeur depuis le début de l'année.

"L'économie américaine est plus résistante que les autres aux forces déflationnistes, donc la Réserve fédérale américaine (Fed) va probablement continuer de resserrer ses taux plus longtemps, ce qui profite au dollar", explique Kit Juckes, analyste chez Société Générale.

---------------------------------

js/rhl