La livre libanaise n'en finit plus de dégringoler

(AOF) - La devise libanaise n'en finit plus de dégringoler. Mardi, la livre a atteint au marché noir son cours le plus bas historiquement, à environ 10 000 livres pour un dollar. Le cours officiel est, lui, de 1 507 livres par dollar. Cette dévaluation presque ininterrompue depuis de longs mois (-20% depuis la fin de l'année dernière) alimente encore un peu plus l'inflation galopante dans le pays, mais aussi la colère des Libanais. Ces derniers ont de nouveau manifesté leur mécontentement un peu partout dans le pays en bloquant des routes et en incendiant des pneus et des poubelles.