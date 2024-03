La livre égyptienne s’effondre

La Banque centrale, qui avait déjà resserré sa politique monétaire de 200 points de base en février, a ainsi "décidé d'accélérer le processus de resserrement monétaire afin d'accélérer le processus de désinflation et d'assurer une baisse de l'inflation sous-jacente".

Avant de souligner que "les retombées externes des pressions inflationnistes mondiales ont continué à s'accumuler et que les chocs successifs subis par l'économie mondiale ont exacerbé" les attentes en matière d'inflation, amplifiant l'inflation sous-jacente".

(AOF) - Le dollar bondit de plus de 60% contre la devise égyptienne. 49,48 livres égyptiennes sont désormais nécessaires pour obtenir 1 dollar alors que la Banque centrale a annoncé qu’elle allait "permettre au taux de change d'être déterminé par les forces du marché". Cette décision s’est accompagnée de l’augmentation de son taux de dépôt au jour le jour de 600 points de base à 27,25%. "L'économie nationale a récemment souffert de pénuries de devises étrangères, ce qui a entraîné l'existence d'un marché de change parallèle et freiné la croissance économique", a expliqué la Banque centrale d'Égypte.

