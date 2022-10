La livre dévisse, le chaos politique britannique inquiète

La livre piquait du nez vendredi, pénalisée par l'incertitude qui règne au Royaume-Uni après la démission jeudi de la Première ministre Liz Truss, le chaos politique en pleine crise économique éloignant les investisseurs des actifs britanniques.

Vers 09H25 GMT (11H25 à Paris), la livre dévissait de 0,83% à 1,1137 dollar et de 0,50% à 87,55 pence pour un euro, tandis que les taux d'emprunts britanniques remontaient, à 4,03% pour les bons à 10 ans et à 4,08% pour les bons à 30 ans.

Dans un premier temps, le départ de Mme Truss, qui avait présenté des mesures budgétaires non chiffrées et fait plonger la livre à son plus bas historique, avait rassuré le marché et fait grimper la devise jeudi.

Mais le répit de la livre n'aura pas duré et la devise connaissait vendredi "une nouvelle période chaotique", a observé Derek Halpenny, analyste chez MUFG.

"La logique voudrait que Rishi Sunak devienne Premier ministre, mais la logique n'est pas quelque chose que l'on peut prendre pour acquis ces derniers temps", ajoute-t-il.

Les divisions au sein du parti conservateur, qui a promis de choisir un nouveau Premier ministre avant vendredi prochain, pourraient compliquer les choses.

L'ancien Premier ministre Boris Johnson devrait se présenter, selon la presse nationale.

"Si Boris est élu, est-ce qu'il pourra contrôler le Parlement" pour faire voter ses lois, se demande Neil Wilson, analyste chez Markets.com, qui souligne que M. Sunak peinerait également à obtenir une majorité constante.

"Tous les problèmes comme l'inflation élevée, la récession qui approche et les effets du Brexit, qui étaient là avant la crise gouvernementale, restent difficiles à résoudre", rappelle You-Na Park-Heger, analyste chez Commerzbank.

Depuis le début de l'année et malgré des hausses répétées des taux de la Banque d'Angleterre (BoE), la livre a perdu 18% face au dollar et 4% face à l'euro.

