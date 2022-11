La livre creuse ses pertes et dégringole de 2% face au dollar après la BoE

La livre s'effondrait vendredi de 2% face au dollar et chutait de plus de 1% face à l'euro, souffrant d'un ton moins agressif de la Banque d'Angleterre, malgré la hausse de ses taux directeur de 0,75 point.

La livre dégringolait de 2,05% à 1,1158 dollar vers 13H00 GMT (14H00 à Paris), son plus bas en près de deux semaines. Elle cédait 1,23% face à l'euro, à 87,25 pence.

La BoE a relevé ses taux directeurs jeudi de 0,75 point de pourcentage à 3%, sa plus forte hausse depuis 1989 pour contrer l'inflation.

"Les marchés avaient largement anticipé cette forte hausse des taux", affirme Richard Carter, analyste pour Quilter Cheviot.

"Toutefois, cette dernière mesure est en fait nettement inférieure à ce qu'elle aurait pu être compte tenu de la fureur provoquée par le mini-budget" de l'ex-Première ministre de Liz Truss, qui avait fait plonger la devise à son plus bas historique, poursuit-il.

Et la banque a signalé que le marché surestime sa volonté de poursuivre des hausses de taux d'intérêt qui pèsent sur l'économie, affichant un ton plus accommodant.

Cette ligne s'inscrit "en opposition" avec celle de la Banque centrale américaine (Fed) mercredi, souligne Fawad Razaqzada, analyste chez City Index.

Le dollar grimpait en effet jeudi face aux autres devises, au lendemain d'une décision de la Fed, qui a relevé elle aussi de 0,75 point de pourcentage son taux directeur, mais annonçant de futures hausses plus élevées que prévu face à l'inflation.

Le Dollar index, qui compare le billet vert à un panier d'autres grandes monnaies, grimpait de 1,55% à 113,07 points.

Le taux directeur de la Fed est désormais à son plus haut niveau depuis près de 15 ans.

Le "véritable soutien au dollar" a été apporté par Jerome Powell. "Le président de la Réserve fédérale s'est montré plus virulent que prévu lors de la conférence de presse, reconnaissant que l'inflation reste une grande préoccupation et que les taux devront donc augmenter plus que prévu", explique Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades.

Lors de sa conférence de presse, M. Powell a prévenu qu'il faudrait "du temps" avant que les hausses de taux d'intérêt ne ralentissent l'inflation et que cela passerait sans doute par un ralentissement de l'économie.

"La Fed est loin d'en avoir fini avec sa politique de resserrement monétaire et n'envisage pas - pour le moment - de relâcher d'effort dans la bataille qu'elle mène depuis des mois contre l'inflation", résume Guillaume Dejean, analyste chez Western Union.

