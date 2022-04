La livre au plus bas contre le dollar depuis près de 18 mois

(AOF) - Le dollar gagnait plus de 1% vendredi à 77,67 pence ; la devise britannique retombant sur ses niveaux de novembre 2020. Elle a été affaiblie par plusieurs statistiques économiques défavorables. L'indice des directeurs d'achat composite de S&P est tombé à un plus bas de 3 mois à 57,6 en mars. Les ventes au détail ont, elles, reculé de 1,4% le mois dernier, soit bien plus que les attentes des économites : -0,3%.