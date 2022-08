La lisibilité des métaux à court terme est très limitée mais le potentiel haussier reste intact

(AOF) - La lisibilité des marchés de métaux à court terme est très limitée, mais une nouvelle baisse ne peut être exclue en particulier avec le ton très "hawkish" de la Fed lors du symposium de Jackson Hole du 25 au 27 août, écrit OFI AM dans son dernier flash Marchés sur les perspectives du marché des métaux. Mais les problématiques de long terme restent entières et pourraient même s'aggraver du fait des fermetures de capacités de production métallique, tempère Benjamin Louvet, gérant matières premières.

Cette nouvelle demande " verte " n'est pas une demande hypothétique à venir, elle a déjà commencé explique l'expert. À titre d'exemple, en Chine, depuis le début de l'année, la croissance de la demande dans les énergies vertes (véhicules électriques, ENR et réseaux) fait plus que compenser la perte de consommation liée au ralentissement du secteur immobilier (+553 kilotonnes de cuivre vs. -431 kilotonnes en estimé sur 2022).

Pour l'heure, le marché se focalise sur la baisse de " l'ancienne économie " et ne voit pas l'émergence de cette nouvelle demande.

Aussi, à court terme, les décisions monétaires pourraient continuer à peser sur les prix, mais à moyen terme, OFI AM considère que le potentiel haussier reste intact, et est même renforcé par les fermetures résultantes de la crise énergétique actuelle.