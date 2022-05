La lire turque pâtit d'une inflation à 70% au mois d'avril

(AOF) - L'euro s'apprécie de près de 0,4% face à la devise turque jeudi, à 15,6596 lires par euro. La Turquie a publié ce matin un taux d'inflation jamais vu depuis plus de 20 ans, celui-ci s'établissant à 69,97% pour le mois d'avril. L'an dernier à la même époque, il n'était "que" de 17,14%. Les principales pressions sont venues des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées et des transports, en grande partie à cause de la flambée des prix de l'énergie dans le contexte de la guerre en Ukraine.