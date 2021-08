La lire turque faiblit face à l'euro après les chiffres de l'inflation

(AOF) - L'euro s'apprécie d'un peu plus de 1% en fin d'après midi face à la devise turque, s'échangeant désormais contre 9,9889 lires, après des données sur l'inflation en Turquie une nouvelle fois inquiétantes. En effet, la hausse des prix annualisée dans le pays a atteint 18,95% en juillet, soit quasiment le niveau du taux directeur de la banque centrale (19%). Il s'agit d'une nouvelle accélération par rapport à la hausse de 17,53% en juin, alors que les analystes attendaient un taux de 18,5%. Ces données annihilent presque tout espoir de voir prochainement un apaisement de la politique monétaire.

