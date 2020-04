Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Ligue arabe condamne le projet d'annexion israélien en Cisjordanie Reuters • 30/04/2020 à 15:50









LE CAIRE, 30 avril (Reuters) - Les ministres des Affaires étrangères des Etats membres de la Ligue arabe ont condamné jeudi, lors d'une réunion en visioconférence, le plan israélien d'annexer de facto des pans de Cisjordanie occupée, qualifiant ce projet de "nouveau crime de guerre" commis contre les Palestiniens. Un projet de cette nature "représente un nouveau crime de guerre qui s'ajoute au nombre record de crimes brutaux commis par Israël contre le peuple palestinien", peut-on lire dans un communiqué de l'organisation panarabe, basée au Caire. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a fixé au 1er juillet le début des discussions sur l'annexion des colonies juives implantées en Cisjordanie, en particulier dans la vallée du Jourdain et sur la côte nord de la mer Morte. Le chef du gouvernement de l'Etat hébreu s'est dit dimanche dernier confiant d'obtenir l'aval des Etats-Unis, qui ont présenté en janvier un plan de paix rejeté par les Palestiniens. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a fait savoir mercredi qu'il revenait à l'Etat hébreu de décider "en dernier ressort" de réaliser ou non ces projets. Quelque 65.000 Palestiniens et 11.000 colons israéliens vivent dans la vallée du Jourdain et le nord de la mer Morte, selon le groupe israélien de défense des droits de l'homme B'Tselem. Les dirigeants palestiniens estiment que l'annexion de pans de Cisjordanie réduirait à néant le projet d'Etat palestinien qui était jusqu'ici au coeur du processus de paix. (Mahmoud Mourad, version française Marine Pennetier, édité par Jean-Stéphane Brosse)

