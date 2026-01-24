La Libye signera un accord pétrolier de 25 ans avec TotalEnergies et ConocoPhillips

La Libye signera samedi un accord de développement pétrolier de 25 ans avec la société française TotalEnergies et la société américaine ConocoPhillips, impliquant plus de 20 milliards de dollars d'investissements financés par l'étranger, a déclaré le Premier ministre Abdulhamid al-Dbeibah.

Signé par l'intermédiaire de Waha Oil Company, l'accord vise à augmenter la capacité de production jusqu'à 850 000 barils par jour (bpd) et devrait générer des recettes nettes de plus de 376 milliards de dollars, a déclaré M. Dbeibah dans un message publié sur X.

Une source de Waha a déclaré que la production quotidienne de la société se situe généralement entre 340 000 et 400 000 bpj dans des conditions normales d'exploitation.

Waha, une filiale de la société nationale libyenne de pétrole, exploite cinq champs pétroliers et gaziers principaux ainsi que plusieurs sous-champs de production, reliés par des réseaux de pipelines qui transportent le brut vers le terminal pétrolier de Sidra et le gaz vers les installations de traitement.

M. Dbeibah a indiqué que la Libye signerait également un protocole d'accord avec la compagnie pétrolière américaine Chevron et un accord de coopération avec le ministère égyptien du pétrole.

Ces accords devraient être signés lors du sommet sur l'énergie et l'économie de la Libye, qui se tient à Tripoli.

Ces accords reflètent "le renforcement des relations de la Libye avec ses partenaires internationaux les plus importants et les plus influents dans le secteur mondial de l'énergie", a déclaré M. Dbeibah.

La Libye est l'un des plus grands producteurs de pétrole d'Afrique, mais la production a été perturbée à plusieurs reprises au cours de la décennie chaotique qui s'est écoulée depuis 2014, lorsque le pays s'est divisé entre les autorités rivales de l'est et de l'ouest à la suite d'un soulèvement qui a renversé Mouammar Kadhafi.