La Libye prévoit d'augmenter ses exportations de gaz vers l'Europe d'ici 2030

La Libye prévoit d'augmenter sa production de gaz naturel au cours des cinq prochaines années afin de disposer d'une offre plus importante pour l'exportation vers l'Europe au début de 2030, a déclaré mardi Masoud Sulaiman, président de la National Oil Corporation.

Le pays prévoit d'augmenter sa production de gaz jusqu'à près d'un milliard de pieds cubes standard par jour et de commencer à forer pour trouver du gaz de schiste au cours du second semestre de cette année, a déclaré M. Sulaiman aux délégués de la conférence LNG2026.

La Libye dispose de 80 000 milliards de pieds cubes de réserves de gaz, réparties entre ressources conventionnelles et non conventionnelles, a-t-il ajouté.

Le pays exporte actuellement un volume négligeable de gaz naturel via le gazoduc Greenstream, a précisé M. Sulaiman.

La Libye prévoit également d'annoncer les gagnants de son dernier appel d'offres le 11 février, a-t-il ajouté. Environ 37 entreprises d'Asie, d'Europe, d'Amérique du Nord, du Moyen-Orient et d'Afrique ont participé à l'appel d'offres, a indiqué M. Sulaiman. Parmi elles, Chevron CVX.N , Eni ENI.MM et un consortium composé de ConocoPhillips COP.N et Repsol

REP.MC , a-t-il ajouté.