 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Libye prévoit d'augmenter ses exportations de gaz vers l'Europe d'ici 2030
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 08:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tout au long du document)

La Libye prévoit d'augmenter sa production de gaz naturel au cours des cinq prochaines années afin de disposer d'une offre plus importante pour l'exportation vers l'Europe au début de 2030, a déclaré mardi Masoud Sulaiman, président de la National Oil Corporation.

Le pays prévoit d'augmenter sa production de gaz jusqu'à près d'un milliard de pieds cubes standard par jour et de commencer à forer pour trouver du gaz de schiste au cours du second semestre de cette année, a déclaré M. Sulaiman aux délégués de la conférence LNG2026.

La Libye dispose de 80 000 milliards de pieds cubes de réserves de gaz, réparties entre ressources conventionnelles et non conventionnelles, a-t-il ajouté.

Le pays exporte actuellement un volume négligeable de gaz naturel via le gazoduc Greenstream, a précisé M. Sulaiman.

La Libye prévoit également d'annoncer les gagnants de son dernier appel d'offres le 11 février, a-t-il ajouté. Environ 37 entreprises d'Asie, d'Europe, d'Amérique du Nord, du Moyen-Orient et d'Afrique ont participé à l'appel d'offres, a indiqué M. Sulaiman. Parmi elles, Chevron CVX.N , Eni ENI.MM et un consortium composé de ConocoPhillips COP.N et Repsol

REP.MC , a-t-il ajouté.

Valeurs associées

CHEVRON
174,120 USD NYSE -1,64%
CONOCOPHILLIPS
101,835 USD NYSE -2,30%
Gaz naturel
3,24 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
65,94 USD Ice Europ -0,56%
Pétrole WTI
61,87 USD Ice Europ -0,03%
REPSOL
15,5550 EUR Sibe +0,29%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank