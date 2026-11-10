La liaison du directeur général de Nvidia avec une espionne présumée aurait favorisé des livraisons de puces en Chine d'une valeur de 7,5 milliards de dollars, selon le magazine *The Information*

La liaison entre Jensen Huang, directeur général de Nvidia, et une femme d’affaires chinoise soupçonnée d’être une espionne au service de Pékin aurait facilité l’expédition de puces de la société d’une valeur d’au moins 7,5 milliards de dollars vers des entreprises chinoises, a rapporté mardi The Information, citant deux personnes proches de cette femme.

Alice Huang , avec son mari et sa sœur, a mis en place un réseau d’entreprises à travers la Chine et Singapour afin d’acquérir des puces Nvidia, selon le rapport . Alice Huang et Jensen Huang ne sont pas apparentés.

Au cœur de ce réseau se trouvait Shanghai Century Litong, une société basée en Chine fondée en juin 2023 qui avait obtenu dès octobre le statut de partenaire cloud privilégié auprès de Nvidia, ce qui lui conférait un accès prioritaire aux puces de l’entreprise, a rapporté The Information.

Century Litong était initialement liée à la sœur d’Alice Huang, Huang Yu, par l’intermédiaire d’un actionnaire fondateur qui était finalement contrôlé par Huang Yu avant de quitter la société en 2024, selon l’article

Lorsque les commandes de puces Nvidia soumises aux restrictions américaines à l’exportation ont été bloquées, Alice Huang a mis à profit ses liens avec Nvidia et ses distributeurs pour s’assurer des approvisionnements, contribuant ainsi à acheminer environ 240 000 puces H100, H200 et quelques puces A100 vers la Chine, précise l’article.

Century Litong louait de la puissance de calcul et exploitait des centres de données utilisant des puces Nvidia, dont la vente à la Chine était interdite. Certaines de ces puces ont finalement été utilisées par Alibaba, Tencent et des laboratoires chinois d’IA de plus petite taille, a rapporté The Information.

Alice Huang occupait également un poste de direction au sein de la société Megaspeed , enregistrée à Singapour , qui était liée à Century Litong et a fait l’objet d’une enquête des autorités américaines concernant des expéditions de puces Nvidia depuis l’Asie du Sud-Est vers la Chine, précise le rapport.

Megaspeed se procurait des puces Nvidia en louant de la capacité de calcul provenant de centres de données d’Asie du Sud-Est à des clients chinois ou en expédiant physiquement du matériel en Chine. Le matériel acquis par Speedmatrix, une filiale malaisienne créée par Megaspeed en 2024, a ensuite été acheminé vers Century Litong, selon The Information.

L'article indique qu'Alice Huang, également connue sous le nom de Huang Le, a tiré parti de sa relation avec Jensen Huang pour asseoir sa crédibilité, tout en restant vague sur son rôle et en évitant de laisser de traces écrites.

Nvidia n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters. Alibaba, Tencent, Megaspeed et Shanghai Century Litong n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter en dehors des heures d’ouverture habituelles. Reuters n’a pas pu vérifier de manière indépendante les informations contenues dans ce rapport.

Dimanche, le conseil d’administration de Nvidia a ouvert une enquête interne, tandis que le FBI examine si Jensen Huang, âgé de 63 ans, a été la cible d’une opération de renseignement étranger . Jensen Huang a déclaré à ses employés qu’il avait été infidèle à son épouse, mais n’a fourni aucun détail sur cette relation.