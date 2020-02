Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La justice turque libère l'homme d'affaires Osman Kavala Reuters • 18/02/2020 à 14:48









SILIVRI, Turquie, 18 février (Reuters) - La justice turque a acquitté mardi l'homme d'affaires Osman Kavala, enfermé depuis plus de deux ans après avoir soutenu le mouvement protestataire du parc Gezi à Istanbul en 2013. Des applaudissements ont retenti dans la salle d'audience du tribunal de la prison de Silivri, près d'Istanbul, à l'annonce de ce verdict inattendu. Osman Kavala, connu pour ses activités philanthropiques, était accusé d'avoir cherché à renverser le gouvernement en organisant et finançant les manifestations contre Recep Tayyip Erdogan qui ont éclaté au printemps 2013. Il rejetait ces accusations. La Cour européenne des droits de l'homme avait exigé sa libération en décembre dernier. Né de la contestation d'un projet de rénovation du parc Gezi dans le centre d'Istanbul, le mouvement du printemps 2013 s'était ensuite étendu à toute la Turquie. La plupart des observateurs s'attendaient à ce qu'Osman Kavala soit reconnu coupable. Il était passible d'une peine de réclusion à perpétuité. La justice a ordonné sa libération immédiate. Huit autres prévenus, poursuivis pour les mêmes chefs d'accusation ou pour complicité, ont également été acquittés. (Ali Kucukgocmen, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Marine Pennetier)

