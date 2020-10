Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La justice ne valide pas la demande d'AG extraordinaire chez Lagardère - avocate Reuters • 14/10/2020 à 16:30









PARIS, 14 octobre (Reuters) - Le tribunal de commerce de Paris a rejeté mercredi la demande de convocation d'une assemblée générale extraordinaire de Lagardère LAGA.PA déposée par Vivendi VIV.PA et Amber, a-t-on appris auprès de l'avocate du fonds activiste. "Nous sommes déboutés", a dit Diane Lamarche à Reuters. Vivendi, contrôlé par l'homme d'affaires Vincent Bolloré, et le fonds Amber, les deux principaux actionnaires de Lagardère, avaient saisi la justice pour réclamer la convocation d'une assemblée générale extraordinaire dans l'espoir d'obtenir rapidement des sièges au conseil de surveillance du groupe, dans lequel Bernard Arnault, PDG de LVMH LVMH.PA , a récemment investi en soutien à Arnaud Lagardère. (Mathieu Rosemain, avec Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées BOLLORE Euronext Paris -0.30% LVMH Euronext Paris -1.09% LAGARDERE Euronext Paris +0.25% VIVENDI Euronext Paris +0.44%