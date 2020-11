Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La justice bloque le dispositif de Suez sur son eau en France, dit Veolia Reuters • 19/11/2020 à 19:14









PARIS, 19 novembre (Reuters) - Veolia VIE.PA a salué jeudi la décision du tribunal de commerce de Nanterre interdisant à Suez SEVI.PA de prendre toute initiative qui rendrait irrévocable le dispositif plaçant ses activités Eau en France dans une fondation de droit néerlandais. Cette interdiction vaut jusqu'à la prochaine assemblée générale de Suez, selon Veolia. "Veolia assignera le groupe Suez dans les meilleurs délais pour faire juger la nullité de ce dispositif", destiné à entraver le projet d'acquisition de Suez par Veolia, a dit le groupe dirigé par Antoine Frérot. (Nicolas Delame et Bertrand Boucey)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -1.27% SUEZ Euronext Paris -0.43% VEOLIA Euronext Paris -2.44%