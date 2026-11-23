(Zonebourse.com) - Un tribunal de l'Etat du Missouri a accordé son approbation finale à l'accord collectif national visant à solder les litiges actuels et futurs liés à l'herbicide Roundup aux Etats-Unis. Cette décision, qui reste toutefois susceptible d'appel, constitue une étape majeure dans la stratégie de Bayer et de sa filiale Monsanto pour contenir ce risque judiciaire de longue date.

Conclu sans reconnaissance de responsabilité ni de faute, le programme d'indemnisation prévoit le versement par Monsanto de paiements annuels dégressifs et plafonnés sur une période pouvant aller jusqu'à 21 ans, pour un montant total maximum de 7,25 milliards de dollars américains (incluant les sommes déjà versées). Ce dispositif couvre les plaignants exposés au produit avant le 17 février 2026 et qui ont reçu, ou reçoivent dans les 16 ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord, un diagnostic médical de lymphome non hodgkinien (LNH). En cas d'appel de la décision du tribunal, les versements seront suspendus jusqu'à l'épuisement des recours.

Pour le PDG de Bayer, Bill Anderson, ce feu vert judiciaire représente un jalon décisif pour maîtriser les coûts et les risques liés aux procédures en cours et à venir. Cet accord vient compléter l'arrêt favorable rendu en juin dernier par la Cour suprême des Etats-Unis dans l'affaire Durnell, qui écarte les plaintes fondées sur le défaut d'avertissement.

Le groupe anticipe un taux de retrait très faible et gérable parmi les plaignants actuels et potentiels. Ceux qui choisiraient néanmoins la voie judiciaire devront désormais surmonter le cadre restrictif imposé par l'arrêt Durnell. Monsanto estime ainsi être adéquatement provisionné pour faire face aux litiges résiduels.

L'avis de Jefferies

Pour la banque d'investissement américaine, cette décision permet de lever une importante incertitude, d'autant qu'elle vise à régler la quasi-totalité des plaintes actuelles et futures déposées aux Etats-Unis concernant le Roundup, alors qu'environ 65 000 dossiers étaient auparavant en suspens.

Les analystes relèvent également que le tribunal a rejeté les objections selon lesquelles les indemnisations étaient insuffisantes au regard des accords précédents.

Jefferies souligne qu'il s'agit d'une avancée importante sur le plan stratégique et financier, car elle transforme un risque judiciaire potentiellement illimité en une responsabilité beaucoup mieux encadrée.

Toujours selon la banque d'investissement américaine : " avec l'approbation du juge Boyer, Bayer bénéficie désormais de deux protections complémentaires : un mécanisme transactionnel qui couvre un vaste ensemble de plaintes existantes et futures éligibles concernant les lymphomes non hodgkiniens, et une défense juridique nettement renforcée contre les plaintes déposées en dehors de ce dispositif. A cela s'ajoute une récente décision rendue en Floride, qui a rejeté un argument fondé sur un défaut de conception du produit".

Les analystes concluent en indiquant qu'il s'agit d'une étape importante vers la disparition de la décote Bayer, même si l'exécution de l'accord et les flux de trésorerie restent désormais au centre de l'attention.

La recommandation reste à conserver, avec une cible de cours de 48,50 euros.

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