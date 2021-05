La jeune SCPI Iroko Zen obtient le label ISR

(AOF) - Six mois après son lancement la SCPI Iroko Zen obtient le label ISR. Le label ISR pour l'immobilier est un label créé par décret en 2020 qui a pour objectif de rendre plus visible les produits d'Investissement Socialement Responsables pour les épargnants en France et en Europe. Concrètement, le label ISR vient récompenser les fonds qui respectent des critères stricts, en utilisant une méthodologie basée sur des critères ESG : Environnement, Social et Gouvernance. Iroko Zen est la 7ème SCPI à recevoir ce label et la plus jeune.

Iroko, a déjà mené des audits notamment énergétiques sur ces premiers actifs. Les pistes d'amélioration intègrent par exemple l'installation de destratificateurs (optimisation du chauffage dans les entrepôts), des changements du système d'éclairage en LED, l'installation de panneaux photovoltaïques, la végétalisation de parcelles / toits en intégrant les problématiques de biodiversité, la mise en place de système de tri des déchets... Iroko visera à mettre en œuvre des mesures dont l'impact sera rapidement mesurable et priorisera celles à forte valeur ajoutée.

La société de gestion a par ailleurs validé avec l'AMF un dispositif unique de partage de valeur. Une fois l'objectif de performance de 5,50% atteint, la SCPI réinvestit 20% de l'excédent dans des actions d'amélioration de son parc immobilier. Et ce, en plus des investissements ESG initialement prévus à chaque acquisition. L'enjeu est de construire un produit d'épargne qui bénéficie à l'ensemble des parties-prenantes à long terme et qui assume sa part dans la transition écologique.

" Personne n'ignore aujourd'hui les enjeux climatiques et sociaux, l'immobilier est un secteur souvent pointé du doigt et il ne serait pas raisonnable aujourd'hui d'investir autrement qu'avec une démarche environnementale et sociale forte " soutient Gautier Delabrousse-Mayoux, CEO et co-fondateur d'Iroko.