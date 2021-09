L’Inde formalise l’acquisition de 56 Airbus C295

(AOF) - L’Inde a formalisé le contrat d’acquisition de 56 Airbus C295 qui remplaceront la flotte d’Avro de l’Indian Air Force (IAF). Il s’agit du premier programme aérospatial privé qui s’inscrit dans le cadre de l’initiative « Make in India » et qui implique la mise en place d’un d’écosystème industriel complet : de la production à l’assemblage en passant par les essais et la qualification, les livraisons et la maintenance pendant toute la durée de vie des appareils.

Selon les termes du contrat, Airbus livrera les 16 premiers avions " clé en main " depuis sa chaîne d'assemblage finale de Séville, en Espagne. Les 40 appareils suivants seront construits et assemblés par la société Tata Advanced Systems (TASL) en Inde dans le cadre d'un partenariat industriel entre les deux entreprises.

Les 16 premiers appareils seront livrés dans les quatre ans suivant la mise en œuvre du contrat. Tous les C295 destinés à l'IAF seront livrés en configuration de transport et équipés d'un système de guerre électronique indien.

Capable de décoller et d'atterrir sur des pistes courtes ou non aménagées, le C295 permet de transporter jusqu'à 71 soldats ou 50 parachutistes et d'effectuer des opérations logistiques vers les sites non accessibles à des gros porteurs.

