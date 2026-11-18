La Hongrie prévoit de démanteler le monopole de distribution du tabac mis en place sous le gouvernement Orbán, a déclaré le ministre

Le gouvernement hongrois prévoit de mettre fin à un contrat de concession de 20 ans signé sous le précédent gouvernement de Viktor Orbán, qui accordait à deux entreprises les droits exclusifs d'approvisionner les bureaux de tabac du pays, a déclaré le ministre des Transports et de l'Investissement, David Vitezy.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Premier ministre Peter Magyar pour démanteler les accords commerciaux mis en place au cours des seize années de mandat de Viktor Orban, qui, selon ses détracteurs, favorisaient des entreprises ayant des liens avec le monde politique.

Selon un projet de loi qui sera soumis au Parlement, la concession prendrait fin le 1er juin 2027, bien avant son expiration prévue en 2035, a indiqué M. Vitezy dans un message publié mardi soir sur Facebook.

« Notre objectif est de démanteler un monopole privé qui a été créé sans concurrence et qui est exceptionnellement rentable, et de rétablir une réglementation transparente », a déclaré M. Vitezy.

La Société nationale d’approvisionnement des détaillants en tabac (ODBE), détenue par la filiale hongroise de British American Tobacco BATS.L et par Taban Trafik, s’est vu attribuer la concession en 2015 afin de servir d’intermédiaire entre les fabricants et les détaillants dans ce pays d’Europe centrale.

M. Vitezy a déclaré qu’ODBE opérait en situation de monopole, avec une marge fixée par la loi et des conditions de paiement extrêmement avantageuses.

« Ce droit exclusif a été accordé sans véritable concurrence ni appel d’offres transparent, ce qui, selon nous, est contraire au droit européen », a-t-il déclaré.

L’ODBE a indiqué à Reuters qu’elle analysait le nouveau projet de loi et ne souhaitait pas le commenter tant que la version finale n’aurait pas été publiée.

«La Société nationale d’approvisionnement des détaillants en tabac, comme elle le fait depuis 11 ans, continue de considérer que sa mission première est de garantir et d’assurer la sécurité de l’approvisionnement selon des normes élevées», a-t-elle déclaré.

En vertu de cette proposition législative, plusieurs opérateurs, y compris les fabricants, pourraient approvisionner directement les magasins s’ils remplissent les conditions légales.

Le projet de loi modifierait également le mode de fixation des marges. Selon les règles actuelles, les marges des détaillants augmentent lorsque les taxes sur le tabac augmentent. À l’avenir, les marges seraient liées au prix net, de sorte que les hausses de taxes n’entraîneraient pas automatiquement une augmentation des bénéfices des détaillants.

M. Vitezy a précisé que ce projet de loi n’aurait pas d’incidence directe sur le réseau hongrois de bureaux de tabac, qui fait l’objet d’un examen distinct par le ministère de l’Économie.