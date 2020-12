Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Hongrie continue de s'opposer au projet de budget européen Reuters • 03/12/2020 à 11:33









BUDAPEST, 3 décembre (Reuters) - Le projet de budget et le plan de relance de l'Union européenne ne pourront entrer en vigueur sans l'approbation de la Hongrie, qui ne peut les accepter sous leur forme actuelle, a averti jeudi le gouvernement de Viktor Orban, à une semaine du sommet européen. Refusant que l'accès aux fonds européens soit conditionné au respect de l'Etat de droit, la Hongrie et la Pologne ont opposé leur veto le 16 novembre à l'adoption du projet de budget de l'Union européenne pour la période 2021-2027 et du plan de relance, qui représentent ensemble 1.800 milliards d'euros. Selon Gergely Gulyas, ministre en charge de l'administration du Premier ministre, Budapest est ouvert à de plus amples négociations mais "il n'y aura pas d'accord" si la clause sur l'Etat de droit est maintenue. "Nous ne pouvons pas accepter le budget de l'UE dans sa forme actuelle et chaque pays membre a un droit de veto", a déclaré Gulyas lors d'un point de presse hebdomadaire, en réponse à une question sur les intentions de Viktor Orban lors du conseil européen des 10 et 11 décembre. (Anita Komuves et Krisztina Than; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Philippe Lefief)

