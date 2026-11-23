Lundi, l'indice Nasdaq-100 s'apprêtait à enregistrer une hausse de sa capitalisation boursière de plus de 2 000 milliards de dollars, la nomination surprise de Jensen Huang au poste de directeur général de Nvidia ayant déclenché un fort rebond des valeurs liées à l'intelligence artificielle.
L'indice de référence .NDX affichait en dernière cotation une hausse de 6,6% à 26 680,6 points, s'apprêtant à enregistrer sa plus forte progression journalière en pourcentage depuis avril 2025.
L'action de Nvidia a bondi de plus de 31% après l'annonce par la société de la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général, marquant ainsi un revirement extraordinaire qui fait suite aux appels du Président américain Donald Trump en faveur de son retour, après que Jensen Huang eut démissionné à la suite de révélations concernant des relations extraconjugales, dont une avec une espionne chinoise présumée.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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