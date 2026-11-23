La hausse liée à l'IA devrait faire gagner 2 000 milliards de dollars à l'indice Nasdaq-100 alors que Huang reprend les rênes de Nvidia

Lundi, l'indice Nasdaq-100 s'apprêtait à enregistrer une hausse de sa capitalisation boursière de plus de 2 000 milliards de dollars, la nomination surprise de Jensen Huang au poste de directeur général de Nvidia ayant déclenché un fort rebond des valeurs liées à l'intelligence artificielle.

L'indice de référence .NDX affichait en dernière cotation une hausse de 6,6% à 26 680,6 points, s'apprêtant à enregistrer sa plus forte progression journalière en pourcentage depuis avril 2025.

L'action de Nvidia a bondi de plus de 31% après l'annonce par la société de la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général, marquant ainsi un revirement extraordinaire qui fait suite aux appels du Président américain Donald Trump en faveur de son retour, après que Jensen Huang eut démissionné à la suite de révélations concernant des relations extraconjugales, dont une avec une espionne chinoise présumée.