par Rajasik Mukherjee

La roupie indonésienne s'est raffermie mercredi après que la banque centrale a relevé de manière inattendue son taux directeur afin d'endiguer la poursuite de la dépréciation de la monnaie, tandis que les actions asiatiques ont fluctué, les investisseurs étant confrontés à un climat de volatilité autour des titres liés à l'intelligence artificielle.

La Banque d'Indonésie a relevé son taux directeur de 25 points de base, à 6 %, reprenant ainsi un cycle de resserrement destiné à stabiliser la roupie. Cette décision surprise intervient après que la devise a atteint plusieurs plus bas historiques la semaine dernière, dans un contexte de troubles politiques nationaux.

“La roupie à des niveaux historiquement bas a fait pencher la balance. Le ralentissement de l'inflation sous-jacente donnait à la Banque d'Indonésie une marge de manœuvre pour attendre, mais en relevant son taux de 25 points de base à 6 %, la banque centrale tente d'anticiper le risque qu'une monnaie plus faible renchérit les importations et fasse remonter l'inflation”, a déclaré Glenn Yin, directeur de la recherche chez ACCM, une plateforme de trading en ligne.

La roupie IDR= , qui oscillait autour de son plus bas historique à 18 285, a inversé la tendance pour s'apprécier de 0,2 % face au dollar.

À 07h46 GMT, la devise s'échangeait à 18 200 pour un dollar américain et s'est dépréciée de 8,5 % face au billet vert depuis le début de l'année 2026, ce qui en fait l'une des devises les moins performantes de la région.

D'autres devises régionales ont peiné face au dollar, qui s'est maintenu près de son plus haut niveau depuis 19 mois . Le ringgit malaisien MYR= a chuté de près de 1 %, atteignant son plus bas niveau depuis fin juin, tandis que le dollar taïwanais TWD=TP et le baht thaïlandais THB= ont chacun perdu 0,3 %.

Les actions régionales, quant à elles, sont restées volatiles, les investisseurs évaluant les perspectives de croissance tirée par l'IA.

L'indice MSCI des actions des marchés émergents d'Asie .MIMS00000PUS est passé d'une hausse pouvant atteindre 1,6 % en début de séance à une baisse pouvant atteindre 0,6 %. À 07h48 GMT, l'indice s'échangeait en hausse de 0,3 %, s'apprêtant à mettre fin à une série de quatre jours de baisse consécutifs.

L'indice de référence taïwanais .TWII a chuté de plus de 2 %, peu après avoir progressé de 2 % plus tôt dans la séance. L'indice a finalement clôturé en hausse de 0,3 %.

Ces fortes fluctuations suggèrent que les investisseurs sont de moins en moins impressionnables après une année de hausse alimentée par l'IA, les excellents résultats de Nvidia NVDA.O étant largement anticipés par les cours et les acteurs du marché recherchant de nouvelles preuves que les dépenses importantes consacrées aux infrastructures d'IA peuvent soutenir la croissance.

L'indice sud-coréen KOSPI .KS11 a oscillé entre territoire positif et négatif, progressant de plus de 3 % en début de séance avant de reculer brièvement de 0,4 %. L'indice a clôturé en hausse de 2 %. L'indice de volatilité du KOSPI .KSVKOSPI a grimpé jusqu'à 6 % , atteignant son plus haut niveau depuis plus d'une semaine.

Les actions à Singapour .STI ont reculé de 1 %, tandis que celles des Philippines .PSI et de la Thaïlande <. SETI > sont restées globalement stables.

Les actions indonésiennes .JKSE ont également reculé de 0,8 %, affichant une baisse de près de 40 % sur l'année, ce qui en fait le marché le moins performant de la région en 2026.

FAITS MARQUANTS:

** Trump salue l'alliance de défense avec les Philippines avant les négociations avec la Chine

** La Thaïlande va demander une réduction des droits de douane américains après avoir trouvé un accord sur les principaux termes d'un accord commercial, selon un ministre

** La Malaisie estime que l'essor de l'IA stimulera la croissance en 2027 après un PIB du troisième trimestre supérieur aux prévisions

Indices boursiers et devises asiatiques à 07h46 GMT PAYS RIC FX % QUOTIDIEN DU COURS DE CHANGE % depuis le début de l'année INDICE ACTIONS % QUOTIDIEN ACTIONS % DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE Japon JPY= +0,08 -1,62 .N225 0,28 17,25 Chine CNY=CFXS +0,02 +4,84 .SSEC 0,09 -9,60 Inde INR=IN -0,02 -3,87 .NSEI -0,80 -3,62 Indonésie IDR= +0,11 -8,51 .JKSE -0, 75 -39,09 Malaisie MYR= -0,82 -1,65 .KLSE -0,47 -6,68 Philippines PHP= -0,20 -7,67 .PSI 0,20 -8,94 Corée du Sud KRW= +0,31 +8,16 .KS11 1,99 20,25 Singapour SGD= -0,15 -0,33 .STI -1,22 8,62 Taïwan TWD=TP -0,29 -4,58 .TWII 0,26 38,78 Thaïlande THB=TH -0,39 -7,30 .SETI -0,04 17,02

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