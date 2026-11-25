La hausse du salaire minimum au Bangladesh ne répond pas aux revendications des travailleurs du secteur textile et déclenche de nouvelles manifestations

Le Bangladesh a approuvé mercredi une hausse du salaire minimum de 36 % pour les travailleurs du secteur textile, la plus faible depuis quatre décennies, malgré des semaines de manifestations et d’appels à un doublement du montant, ce qui a provoqué de nouveaux affrontements entre la police et les travailleurs dans la banlieue de Dacca.

Un comité composé de six membres a porté le salaire mensuel à environ 138 dollars après des semaines de manifestations qui ont entraîné la fermeture d’usines, le blocage d’autoroutes, des actes de vandalisme et la perturbation de la production dans un secteur qui emploie plus de 4 millions de personnes.

Ce secteur approvisionne de grands détaillants tels que H&M HMb.ST , Zara ITX.MC , Next NXT.L , Walmart WMT.O , Target TGT.N et Gap, et génère plus de 80 % des recettes d'exportation du Bangladesh.

Les travailleurs avaient initialement réclamé un salaire minimum de 32 000 takas ($257) avant de revoir leur demande à la baisse à 18 000 takas au cours des négociations. Les propriétaires d’usines ont d’abord proposé 15 000 takas, puis ont revu leur offre à la hausse à 17 000 takas.

Cette hausse représentait la plus faible augmentation en pourcentage depuis la fixation du premier salaire minimum dans ce secteur en 1986. Les salaires avaient augmenté de 56 % en 2023, de 51 % en 2018 et de 77 % en 2013.

« Ces négociations aboutissent sans cesse à des salaires de misère », a déclaré Anne Bienias, coordinatrice chargée du salaire vital au sein de la Clean Clothes Campaign, ajoutant que le nouveau taux de rémunération restait bien en deçà du seuil du salaire vital.

Un porte-parole de la chaîne britannique de prêt-à-porter Next, qui s'approvisionne pour environ un tiers de ses produits au Bangladesh, a déclaré que l'entreprise respectait la décision du comité tripartite et qu'elle veillerait à sa mise en œuvre auprès de l'ensemble de ses fournisseurs sous contrat.

Il est encore trop tôt pour dire si ces perturbations auront un impact sur l’approvisionnement ou sur les décisions futures de Next en matière d’approvisionnement, a ajouté le porte-parole.

DES TROUBLES QUI PERSISTENT

La décision de la commission salariale nommée par le gouvernement, rendue mercredi vers 2 h du matin (20 h 00 GMT) après près de 12 heures de négociations entre les représentants des travailleurs et des employeurs, n’a guère contribué à apaiser les tensions.

Mercredi, des travailleurs ont bloqué une autoroute principale à Gazipur, un pôle de fabrication de vêtements situé dans la banlieue de Dacca, ce qui a conduit la police à tirer des gaz lacrymogènes et à lancer des grenades assourdissantes pour les disperser, a indiqué la police.

Le conseil, composé de deux représentants des salariés et de deux représentants des employeurs, a approuvé la nouvelle grille salariale par un vote de 4 contre 2: quatre membres ont soutenu le salaire minimum final de 17 000 takas ($138), tandis que deux ont soutenu la revendication de 18 000 takas, a déclaré Babul Akhter, représentant des salariés. Le salaire minimum actuel est fixé à 12 500 takas.

Dans le cadre de cette structure à quatre grades, les salaires mensuels varieront de 17 000 takas pour les travailleurs de grade 4 à 21 500 takas pour ceux de grade 1. Le salaire du grade 4 est supérieur de 4 500 takas au salaire minimum actuel fixé en 2023.

La nouvelle grille salariale entrera en vigueur le 1er décembre, et les travailleurs devraient percevoir les salaires révisés à partir de janvier.

UNE AUGMENTATION SALARIALE INSUFFISANTE

Les défenseurs des droits des travailleurs ont déclaré que cette augmentation était bien en deçà des revendications des travailleurs et qu’elle ne permettrait pas d’assurer un salaire de subsistance.

La Clean Clothes Campaign a également critiqué les marques pour ne pas avoir explicitement soutenu une augmentation plus importante ni s’être engagées à répercuter la hausse des coûts de main-d’œuvre sur leurs prix d’achat.

Avant cette révision, l’ACT — un groupe réunissant des marques et des syndicats — a appelé au respect des droits des travailleurs et réclamé des salaires plus proches du niveau du salaire de subsistance, affirmant que ses marques membres, parmi lesquelles Inditex, H&M et Primark ABF.L , s’étaient engagées à veiller à ce que les augmentations salariales se répercutent sur leurs prix d’achat.

Selon les données salariales publiées sur le site web de H&M, le Bangladesh affiche le salaire minimum le plus bas parmi les huit principaux pays de production du distributeur. H&M s’approvisionne auprès de 142 usines du pays, qui emploient au total 510 704 travailleurs.

L’entreprise a déclaré que les salaires des travailleurs étaient cantonnés et exclus de ses négociations sur les prix.

« Nous prenons très au sérieux notre responsabilité de veiller à ce que nos pratiques d’achat favorisent l’amélioration des niveaux de salaire », a déclaré un porte-parole d’H&M dans un communiqué.

Inditex n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’Association des fabricants et exportateurs de vêtements du Bangladesh (BGMEA) a indiqué que 397 usines n’avaient pas pu fonctionner mardi, tandis que 84 autres restaient fermées en vertu de la disposition « pas de travail, pas de salaire » prévue par le droit du travail.

Une enquête de la BGMEA a estimé que 317 usines avaient subi une perte de production d’environ 428 millions de dollars au cours des 18 jours de perturbation, tandis que les acheteurs avaient transféré vers d’autres pays des commandes d’une valeur d’environ 254 millions de dollars.

INQUIÉTUDES CONCERNANT LA COMPÉTITIVITÉ

Les dirigeants du secteur ont averti que, si la hausse des salaires améliorerait les revenus des travailleurs, elle risquait d’éroder davantage la compétitivité du Bangladesh.

« À 138 dollars, nous payons désormais plus cher qu’au Bengale occidental en Inde et à peu près autant qu’au Vietnam, en Indonésie et au Pakistan. Le faible coût était notre principal atout, et il a disparu », a déclaré Mohiuddin Rubel, directeur général adjoint de Denim Expert Ltd, qui fournit des marques telles que H&M.

« C’est désormais l’écart de capacités, et non l’écart salarial, qui détermine les commandes. Le gouvernement doit donc nous aider à renforcer nos capacités grâce à des crédits à long terme à taux avantageux pour les fibres synthétiques, l’automatisation et la formation, ainsi qu’à des procédures portuaires et douanières plus rapides, afin que nous puissions rivaliser avec nos concurrents. »

Il a également exhorté les marques internationales à prendre en charge une partie de la hausse des coûts de main-d’œuvre.

« Les acheteurs sont nos partenaires et nos principales parties prenantes; il leur incombe donc également de partager la hausse des coûts salariaux », a-t-il déclaré. « Nous avons déjà baissé nos prix de 6,54 % en Europe depuis le début de l’année, mais nous avons tout de même enregistré une baisse des volumes, et les petites usines ne peuvent pas absorber seules cette nouvelle charge salariale. Les marques devraient intégrer le coût salarial dans leurs prix. »

($1 = 124,4000 takas)