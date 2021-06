La hausse du pétrole justifie l'optimisme de Pictet WM à l'égard du High Yield

De manière plus générale, les cours des matières premières restent solidement ancrés, ce qui profite aux devises sensibles aux matières premières (devises d'Amérique latine, par exemple) et à certains marchés actions de pays émergents comme le Brésil.

(AOF) - Les membres de l'OPEP se sont mis d'accord pour limiter la production de pétrole, poussant ainsi le prix du baril au-dessus de 71 dollars, rappelle César Perez Ruiz, Responsable des investissements et CIO chez Pictet Wealth Management. C'est une bonne nouvelle pour les compagnies pétrolières et cela justifie son optimisme à l'égard des obligations américaines à haut rendement.

Pétrole et parapétrolier

