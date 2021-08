La hausse des taux soutient le secteur bancaire

Les investisseurs bancaires ont entamé leur week-end sur une note positive, le secteur financier ayant mené les gains de vendredi. Les rendements...

Les rendements des obligations d'État américaines ont terminé en hausse vendredi après que les données du département du travail ont montré que le taux de chômage était à son plus bas niveau depuis le pic de la pandémie. Un taux de chômage plus bas correspond généralement à des attentes d'inflation plus élevées, ce qui fait grimper les rendements et augmente les perspectives de rentabilité des banques.

Les 13 ETF répliquant la performance des grandes capitalisations bancaires au travers de 9 indices, ont enregistré un afflux net de $120M et ont affiché en moyenne +2.10% de rendements positifs vendredi.

