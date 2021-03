La hausse des taux profite aux bancaires... Et au CAC 40

A la Bourse de Paris, cette remontée des taux a soutenu les valeurs bancaires, censées prêter de l'argent dans des conditions plus favorables pour elles. En hausse de 3,96%, Société Générale a signé la plus forte progression du CAC 40 devant BNP Paribas (+3,85%). LVMH a gagné, lui, 3,35% soutenu par une étude favorable d'UBS.

Ces prévisions favorables soutiennent les anticipations d'inflation et leur corolaire, les taux longs. Si les rendements américains sont en hausse, les taux en Europe progressent également. Le Bund allemand à 10 ans, la référence sur le Vieux Continent, grimpe ce soir de 4,8 points de base à -0,268%. En France, le rendement de l'OAT de même échéance gagne 4,7 points de base à -0,026%.

Les Bourses européennes ont bien débuté la journée dans le sillage de la clôture de Wall Street et des places asiatiques. En l'absence d'indicateurs économiques majeurs et de nouvelles significatives en provenance des entreprises, les investisseurs ont conservé leur optimisme alimenté par la perspective d'une reprise rapide de la croissance mondiale grâce à l'accélération des campagnes de vaccination.

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé en nette hausse, soutenus par les valeurs bancaires. Le CAC 40 a gagné 1,21% à 6 088,04 points. L'Euro Stoxx 50 a progressé de 1,15% à 3 927,50 points. A Wall Street en revanche, la prudence est de mise. Le Dow Jones cède 0,26% et le Nasdaq, 0,29%, pénalisés par la remontée du rendement du Bon du Trésor américain à 10 ans. Vers 17h30, ce taux gagne 3,4 points de base à 1,749% après avoir atteint un plus haut depuis 14 mois à 1,778%.

