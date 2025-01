La hausse des taux longs continue de mettre les marchés européens sous pression

Sur le marché des changes, l'euro perd 0,43% à 1,0199 dollar.

Stellantis (-2,75% à 11,94 euros) a atteint son objectif de réduire ses stocks aux États-Unis de plus de 100 000 véhicules à fin 2024. C'est ce qu'a déclaré Antonio Filosa, directeur des opérations du constructeur aux Etats-Unis depuis octobre 2024, dans le cadre du salon de l'Auto de Detroit, selon Reuters. "Cela nous a coûté cher, mais c'était nécessaire", a-t-il ajouté, précisant que ce résultat a été atteint en offrant d'importantes remises aux acheteurs. Les stocks trop importants d'invendus en Amérique du Nord sont l'un de ses principaux problèmes du groupe.

A Paris, bioMérieux (+4,33% à 110,80 euros) affiche l'une des plus fortes hausses du SBF120. Le groupe spécialiste du diagnostic annonce avoir conclu un accord en vue d'acquérir la totalité de SpinChip Diagnostics, une start-up norvégienne spécialisée dans les tests immunoessais, pour une valeur d'entreprise totale de 138 millions d'euros. Depuis mars 2024, bioMérieux détenait 20% du capital de cette société. Il procédera à un paiement d’environ 111 millions d’euros en espèces. La finalisation devrait intervenir "prochainement", avec un premier lancement de produit attendu en 2026.

(AOF) - Les marchés européens prolongent leur mouvement de baisse, toujours pénalisés par la hausse des taux longs. Le rapport sur l'emploi meilleur que prévu publié vendredi aux Etats-Unis éloigne la perspective d’une nouvelle baisse des taux de la Fed. Certains économistes jugent même qu'elle ne devrait plus assouplir sa politique monétaire. Le rendement du 10 ans allemand gagne 2,9 points de base à 2,6% et l’euro flirte avec 1,02 dollar. Vers 12 heures, le CAC 40 perd 0,81% à 7371,14 points tandis que l'EuroStoxx50 cède 0,96% à 4929,60 points.

