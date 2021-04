La hausse des taux gâche la séance

(AOF) - En hausse une bonne partie de la séance, les principaux marchés actions européens ont finalement clôturé en léger repli, pénalisés par le rebond des taux longs. Le CAC 40 a clôturé en baisse de 0,07% à 6 303,57 points après avoir atteint un nouveau plus haut depuis l'été 2007 à 6 352,36 points. Même tendance dans le reste de l'Europe, comme en témoigne la contraction de 0,44% à 3 997 oints de l'Euro Stoxx 50. Wall Street résiste pour l'instant. Le Dow Jones grappille 0,1%, le Nasdaq, 0,09%.

La journée avait pourtant bien débuté pour les Bourses. Les investisseurs ont été rassurés par la communication sans surprise de la Fed, qui opté pour le statu quo de sa politique monétaire. La banque centrale a réaffirmé son approche ultra accommodante et confirmé la priorité donnée à l'amélioration du marché de l'emploi.

Jerome Powell attend une répétition d'indicateurs solides avant d'évoquer la perspective d'un léger " tapering " au cours du second semestre 2021. Interrogé par AOF, Gero Jung, chef économiste de Mirabaud Asset Management n'attend pas de resserrement monétaire avant l'an prochain.

Au chapitre des entreprises aussi, le temps était au beau fixe. Hier soir Apple et Facebook ont dévoilé des comptes très solides. Et, ce matin, des poids lourds de la cote européenne comme Shell, Unilever, Total, Airbus, Capgemini ou encore STMicroelectronics ont favorablement surpris en connaissant un premier trimestre bien plus robuste qu'escompté.

Dans ce climat porteur, l'annonce d'une croissance spectaculaire de l'économie américaine au premier trimestre (+6,4% après +4,3% au dernier trimestre 2020) a étrangement fait l'effet d'une douche froide !

Pour les opérateurs, cette accélération de l'activité de la première économie du monde pourrait finalement contraindre la Fed à accélérer son calendrier de changement de cap de sa politique monétaire afin de juguler une probable inflation. Preuve en est, les taux à dix ans américains, en baisse en matinée, grimpent ce soir de cinq points de base à 1,665%, tandis que les taux allemands progressent de 3,7 points à -0,189%.

A la Bourse de Paris, STMicroelectronics (+1,66%) et Capgemini (+1,32%) ont été soutenus par des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Danone a pour sa part progressé de 1,55%, le groupe assurant que la nomination d'un nouveau directeur général était "très proche".

A contrario, Renault (-4,19%) et Stellantis (-3,97%) ont été pénalisés par les prévisions prudentes de Ford liées à la pénurie de semi-conducteurs.