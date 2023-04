" La hausse des taux de la Fed prévue en mai pourrait être la dernière " (ABN Amro IS)

" Mais une mesure de base élevée et l'atténuation actuelle du stress bancaire pourraient inciter la Fed à resserrer davantage pour dompter la composante collante des services. Les prix du pétrole, qui ont bondi en raison de la réduction de la production de l'OPEP+, sont également susceptibles de provoquer de nouvelles pressions inflationnistes.", conclut Christophe Boucher.

L'enquête NFIB (National Federation of Independent Business) a montré un nouveau resserrement des conditions de crédit pour les petites entreprises, ce qui pourrait jouer en faveur d'un pivot de la Fed.

L'indice du logement a augmenté de 8,2 % au cours de l'année dernière, représentant plus de 60 % de l'augmentation totale de l'inflation de base enregistrée à 5,6 %.

Les prix mesurés par l'IPC global ont augmenté de 0,1 % d'un mois sur l'autre en mars, un peu en dessous des attentes du marché et de la croissance de 0,4 % de février. L'inflation de base mensuelle en mars a baissé à 0,4%, conformément aux attentes du marché. Sur ces derniers chiffres de l'inflation américaine, Christophe Boucher, Directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions, explique que " l'inflation de base montre encore des signes de persistance, mais la tendance est probablement à la baisse. Beaucoup dépendra de l'évolution des loyers au printemps et à l'été ".

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.